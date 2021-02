Un Jour dans l'Histoire : Lulu : d’Alban Berg à Metallica et Lou Reed sur Auvio

Le 24 février 1979, les amoureux d’opéra se pressent à l’opéra Garnier, à Paris. La soirée s’annonce légendaire : c’est la première fois que l’opéra Lulu, composé dans les années 30 par Alban Berg, est jouée dans son intégralité. Retour sur un mythe de l’opéra du 20ème siècle et sur un personnage, Lulu, complexe et fascinant. Un récit qui nous emmènera jusqu’à l’improbable album « Lulu » parut en 2011, fruit de la collaboration entre Lou Reed et Metallica. Invité : David Mennessier de PointCulture.