Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

La vie quotidienne des soldats romains

Nous sommes au tout début de notre ère au cœur de la Rome antique.

Alors que l'Empire est au faîte de sa puissance, le sénateur Tacite, né vers 55, nous en rappelle les qualités morales et la une mission civilisatrice.

Le plus grand bienfait de l'Empire, selon lui, étant d'apporter, voire d'imposer, la Pax Romana.

Ainsi, s'il estime le courage guerrier des Germains, il regrette la trop grande valeur qu'ils accordent à la guerre, comme s'il s'agissait d'un art de vivre.

« Des rois et des guerres, il y en eut toujours en Gaule, «écrit-il dans ses « Histoires », jusqu'à ce que vous ayez consenti à accepter nos lois.

Et nous, bien que nous ayons été si souvent provoqués, nous n'avons usé du droit de la victoire que pour assurer la paix ; car il ne peut y avoir de tranquillité parmi les nations sans forces armées, pas de forces armées sans soldes, ni de soldes sans impôts ».

Alors, à quoi ressemblait l'armée romaine lorsque l'Empire dominait le monde ?

Et surtout qui étaient les hommes qui la composaient ?

D'où venaient-ils ?

Comment étaient-ils recrutés ?

Pour combien de temps ?

De quoi vivaient-ils ?

En résumé : quel était le quotidien du soldat romain ?





Lulu : d'Alban Berg à Metallica et Lou Reed

Le 24 février 1979, les amoureux d'opéra se pressent à l'opéra Garnier, à Paris. La soirée s'annonce légendaire : c'est la première fois que l'opéra Lulu, composé dans les années 30 par Alban Berg, est jouée dans son intégralité.

Retour sur un mythe de l'opéra du 20ème siècle et sur un personnage, Lulu, complexe et fascinant. Un récit qui nous emmènera jusqu'à l'improbable album « Lulu » parut en 2011, fruit de la collaboration entre Lou Reed et Metallica.

Invité : David Mennessier de PointCulture.

