Un Jour dans l'Histoire : De la Noblesse d’épée à la Noblesse de robe sur Auvio

De la Noblesse d’épée à la Noblesse de robe Nous sommes le 10 janvier 1430, à Bruges. C’est lors des festivités organisées en l’honneur de son troisième mariage que Philippe le Bon institue le plus illustre des ordres de chevalerie : celui de la Toison d’or. Le modèle choisi pour cette élite chevaleresque est la figure mythique de Jason parti, avec les Argonautes, aux confins de la mer noire, à la conquête de la toison d’un bélier merveilleux gardé par un dragon. En signe de leur appartenance à ce glorieux ordre, vingt-quatre chevaliers reçoivent un manteau de couleur vermeille et un collier sur lequel est représenté l’animal en question. Constituant la noblesse d’épée, les chevaliers de la Toison d’or vont, dans l’avenir, avoir à faire à forte concurrence : une autre élite, en effet, se pointe à l’horizon, celle que l’on appelle la noblesse de robe. Invité : Roel Jacobs, historien et conférencier