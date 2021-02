Un Jour dans l'Histoire : Le Cinéma burlesque (1/3) sur Auvio

« Grandes et petites histoires du Cinéma Burlesque » par Jean-Philippe Tessé (1/3) Le cinéma burlesque est un genre en soi, lié à une époque (celle du muet), avec un corpus de films essentiels et innombrables (des milliers de courts et longs métrages) réalisés par de nombreux artistes oubliés et quelques figures incontournables tels que, en France, Max Linder, Georges Mèliès, Louis Feuillade, suivis aux Etats-Unis par Mack Sennett, Hal Roach, Roscoe Fatty Arbuckle, et bien sûr Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, ou encore, retour en France, Jacques Tati et Pierre Etaix. Une réalisation de Jean-Louis Dupont