Un Jour dans l'Histoire : L'histoire de Nintendo sur Auvio

L’histoire de Nintendo Nintendo est l’un des leaders incontestés du monde des Jeux vidéo. Les chiffres qui gravitent autour de cette multinationale japonaise basée à Kyoto sont hallucinants. Depuis le début des années 80, Nintendo a vendu 3,8 milliards de jeux et pas moins de 610 millions de consoles dans le monde. Mais il faut savoir que Nintendo n’a pas toujours vendu que des jeux vidéo. Fondée en 1889, la marque fabriquait au départ… des cartes à jouer. Voici donc son histoire déclinée en 3 parties, 3 ères (l’ère du papier, l’ère du plastique et l’ère de l’électronique)… soit 130 ans d’inventions renouvelées toujours avec le même plaisir… celui de jouer ! Une histoire racontée au micro de Nicolas Buytaers par Florent Gorges, journaliste et historien du jeu vidéo, auteur de « L’Histoire de Nintendo » (en 6 volumes) chez Omaké Books !