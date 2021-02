Un Jour dans l'Histoire : Les communistes et la grande grève de l’hiver 60-61 sur Auvio

Les communistes et la grande grève de l’hiver 60-61 Nous sommes le 13 janvier 1961, à la Chambre des représentants. C’est ce jour-là qu’est adopté le projet de ce que l’on appelle la « Loi unique », plus précisément, la « Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier », en réalité un programme d'austérité lancé par le gouvernement social-chrétien-libéral dirigé par Gaston Eyskens. Cette adoption vient mettre un terme à la plus longue grève menée depuis 1945 en Belgique : une grève de trente-quatre jours. Ce mouvement de contestation est un tournant dans l’histoire sociale et économique du pays. Le paysage politique, autrefois dominé par les partis traditionnels, prend une coloration nettement fédéraliste. Cet épisode capital de notre histoire a fait l’objet d’une abondante analyse mettant en évidence le rôle de la FGTB et de l’une de ses grandes figures : André Renard. Aujourd’hui, d’autres recherches se penchent sur l’action du syndicalisme communiste qui aurait servi de clé dans le coup d’envoi de ce que l’on appelle « la grève du siècle ». Quels en sont les acteurs ? De quelle manière ont-ils interprété leur partition ? C’est ce que nous allons observer … Invité : Adrian Thomas, historien et auteur d’un livre qui paraîtra le 1er mai 2021 : « Robert Dussart, une histoire ouvrière des ACEC de Charleroi ».