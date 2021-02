Un Jour dans l'Histoire : Wilhelm Furtwängler sur Auvio

Le chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler a dirigé l’Orchestre philharmonique de Berlin durant 36 ans. Il est à la tête de l’un des orchestres les plus prestigieux alors que la Seconde Guerre fait rage. Cela lui sera reproché, on l’accusera de collaborer au régime nazi. Or, dès le début, Wilhelm Furtwängler s’est opposé à Hitler. Mais les nazis souhaitent garder le musicien en Allemagne comme symbole de la culture allemande et Wilhelm Furtwängler, lui, veut rester en Allemagne pour défendre cette même culture allemande et les protagonistes de cette culture, notamment les musiciens juifs de l’orchestre de Berlin, qu’il aidera à fuir. Une séquence réalisée par Cécile Poss