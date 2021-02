Un Jour dans l'Histoire : La naissance de la 4CV, une voiture populaire construite dans la clandestinité, sous l'Occupation sur Auvio

13h20 : La naissance de la 4CV, une voiture populaire construite dans la clandestinité, sous l'Occupation



Nous sommes le 3 octobre 1946, à Paris.

Rendez-vous au premier Salon de l'automobile de l'après-Guerre.

Attraction de la manifestation : une petite voiture construite dans la clandestinité, sous l'Occupation nazie.

Elle est le résultat du rêve et de l'obstination d'une poignées d'homme qui ont voulu croire en la victoire des Alliés.

Des hommes pour qui résister aura été d'imaginer que les jours meilleurs revenus, et malgré la crise qui, inévitablement succéderait à la Guerre, les moins nantis auraient droit, quand même, eux aussi, à leur voiture.

Une voiture idéale, pour le peuple, qu'ils baptiseront, tout simplement, la 4CV .



Invité : Dugomier.

Scénariste de « La naissance de la 4CV » ; Glénat.





Invité :



14 heures : Wilhelm Furtwängler



« Le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler a dirigé l'Orchestre philharmonique de Berlin durant 36 ans. Il est à la tête de l'un des orchestres les plus prestigieux alors que la Seconde Guerre fait rage. Cela lui sera reproché, on l'accusera de collaborer au régime nazi. Or, dès le début, Wilhelm Furtwängler s'est opposé à Hitler. Mais les nazis souhaitent garder le musicien en Allemagne comme symbole de la culture allemande et Wilhelm Furtwängler, lui, veut rester en Allemagne pour défendre cette même culture allemande et les protagonistes de cette culture, notamment les musiciens juifs de l'orchestre de Berlin, qu'il aidera à fuir »



Une séquence réalisée par Cécile Poss

