Un Jour dans l'Histoire : Hommage au comédien Michel Piccoli sur Auvio

13h20 : Michel Piccoli



Hommage au comédien Michel Piccoli décédé à l'âge de 94 ans en mai dernier .

Il a joué dans plus 176 films et 49 et pièces de théâtres. Ses rôles dans « Le Mépris », « Les choses de la vie » ou plus récemment « Habemus papam » ont marqué plusieurs générations.

Revenons sur son parcours avec les archives de la Sonuma.

14 heures : Saint-Germain-des-Prés , un des plus vieux quartiers de Paris.



Dès le 17ème siècle, le quartier a attiré le monde artistique mais c'est surtout après-guerre qu'il va devenir un haut lieu de la vie culturelle et intellectuelle parisienne.

Histoire et visite de ce quartier mythique avec Anne Régent-Nataf, passionnée par l'histoire de Saint-Germain-des-Prés au micro de Joanne Dussez, notre partenaire à la Première de la RTS.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire