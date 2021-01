Un Jour dans l'Histoire : Charles Nungesser : as de la Grande Guerre, disparu dans l'Atlantique sur Auvio

13h20 : Charles Nungesser : as de la Grande Guerre, disparu dans l'Atlantique



Nous sommes 8 mai 1927, sur la piste de l'aérodrome du Bourget.

Il encore très tôt, mais des invités de prestige ont fait le déplacement, dans la nuit, depuis Paris.

On peut apercevoir Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Mistinguett, mais aussi le célèbre aéronaute Charles Dollfus ainsi que des militaires, des généraux, des officiers.

Toutes et tous observent deux hommes montés dans un avion blanc orné d'une de tête de mort noire sur deux tibias croisés accompagnés d'un cercueil et de deux flambeaux.

L'avion a été baptisé : l'Oiseau blanc.

Destination : l'Amérique du Nord, en traversant l'Atlantique.

Cela n'a jamais été fait !

Les deux pilotes ont pour nom : Charles Nungesser et François Coli.

Tous deux font un geste pour dire au revoir et s'apprêtent à lancer leur engin pour prendre leur envol.

L'avion roule de plus en plus vite, quitte le sol, parcourt quelques mètres puis semble retomber.

Les spectateurs retiennent leur souffle.

Finalement, l'Oiseau blanc reprend son ascension.

Les deux pilotes mettent le cap vers la Manche.

A 6h30, l'avion franchit la frontière de la terre et passe au-dessus de la mer.

Personne ne se doute qu'on le voit pour la dernière fois.

Charles Nungesser et François Coli disparaissent pour toujours.

Ici commence l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation.

Retour sur le parcours de Charles Nungesser, as de la Grande Guerre, boxeur, acteur de cinéma, époux d'une riche américaine, disparu en plein vol.



Invité : Patrick de Gmeline, historien militaire.

Auteur de : « Charles Nungesser, de l'as de la grande guerre au disparu de l'Atlantique » ; éd. du Rocher.



14 heures : La Justice Coloniale (2/4)



Cette semaine, on aborde une autre histoire de la justice: celle qui s'écrit à travers les évasions, parfois rocambolesques, parfois désespérées, d'hommes et de femmes qui de tout temps ont refusé de se soumettre à l'enfermement.



Derrière chaque évasion se cache une histoire humaine qui témoigne à une époque donnée d'une facette du système carcéral. Dans son ouvrage "S'évader, une autre histoire de la justice", Franck Sénateur décrypte l'évolution du système carcéral français depuis la réforme pénale de 1791 qui abolit dans un élan révolutionnaire les châtiments corporels au profit de la liberté de privation de liberté.



Réalisation : Yasmine Boudaka

