Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La bataille de Malplaquet, une étape essentielle dans la guerre de succession d'Espagne



Nous sommes le 11 septembre 1709, à un quinzaine de km au sud de Mons, 50 à l'ouest de Charleroi.

Nous sommes alors dans les Pays-Bas espagnols.

Très exactement sur un terrain vallonné et couvert où s'est déployée l'armée de Louis XIV, le roi de France, qui s'apprête à affronter les troupes coalisées des Anglais, des Hollandais et des Autrichiens.

Il n'est pas encore huit heures et nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre de succession d'Espagne : plus de 35 000 victimes, en une journée.

Les assauts des coalisés sont intenses mais les Français parviennent à les repousser avant de décider de se replier.

Les coalisés, ayant subi de très graves pertes, préfèrent ne pas les poursuivre dans leur retraite.

Les armées de Louis XIV peuvent alors asseoir leurs positions défensives et éviter toute tentative d'invasion : l'effondrement de la France est évité.

Issue paradoxale qui voit les vainqueurs compter le plus grand nombre de morts et les vaincus échapper à l'humiliation.

Quelles seront les conséquences de ce dénouement sur les relations européennes ?

Retour sur la bataille de Malplaquet.



Invité : Daniel Penant, membre des sociétés archéologiques et historiques de Mons et d'Avesnes.



14 heures : L'histoire de la peine



Cette semaine, on aborde une autre histoire de la justice: celle qui s'écrit à travers les évasions, parfois rocambolesques, parfois désespérées, d'hommes et de femmes qui de tout temps ont refusé de se soumettre à l'enfermement.



Derrière chaque évasion se cache une histoire humaine qui témoigne à une époque donnée d'une facette du système carcéral. Dans son ouvrage "S'évader, une autre histoire de la justice", Franck Sénateur décrypte l'évolution du système carcéral français depuis la réforme pénale de 1791 qui abolit dans un élan révolutionnaire les châtiments corporels au profit de la liberté de privation de liberté.

