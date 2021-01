Un Jour dans l'Histoire : Les femmes d'homosexuels célèbres sur Auvio

13h20 : Les femmes d'homosexuels célèbres



Nous sommes à la fin du 12e siècle.

Dans l'une de ses chroniques, l'anglais Roger of Howden écrit à propos de Richard Cœur de Lion :

« Richard, alors duc d'Aquitaine, fils du roi d'Angleterre Henri II, demeura auprès de Philippe roi de France, qui l'a tant honoré si longtemps, qu'ils ne se séparaient jamais, prenaient chaque jour leur repas à la même table, se servaient dans la même assiette et couchaient dans le même lit.

Le roi de France aimait Richard come sa propre âme. » Fin de citation.

Ce qui n'empêchera pas la maman, Aliénor d'Aquitaine, de trouver une épouse à son fiston afin d'assurer la descendance.

Elle jettera son dévolu sur Bérengère de Navarre qui sera donc unie à Richard Cœur de Lion.

Comment les femmes d'homosexuels devenus célèbres ont-elles vécu la situation ?

Invité : Michel Larivière, historien spécialisé dans les recherches sur l'homosexualité.

« Femmes d'homosexuels célèbres » aux éditions La Musardine.



14 heures : Charles, un inconnu dans la Maison royale



Quatrième et dernier épisode : la Chute et l'oubli



Il fut Régent du Royaume.

Un Chef de l'Etat par intérim de 1944 à 1950.

Malgré le rôle majeur qu'il a joué en Belgique à la fin de la deuxième guerre mondiale, le Prince Charles demeure largement inconnu aux yeux du public.



Dès le retour de Léopold III en Belgique en 1950, Charles cesse d'exercer la Régence sur le champ. La rupture entre le Prince et le reste de la famille royale est violente : Charles se voit expulsé du Palais royal de Bruxelles où il vit. Il se réfugie définitivement à la côte, dans son domaine de Raversijde où il vit en paria, loin des siens.



Aigri, en proie à de violentes sautes d'humeur, le Comte de Flandre fait petit à petit le vide autour de lui...



Charles, un inconnu dans la Maison royale, une série en 4 parties écrite et mise en onde par Eric Loze.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire