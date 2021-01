Un Jour dans l'Histoire : Jacques de Duve : Un espion incompris sur Auvio

13h20 : Jacques de Duve : Un espion incompris



Nous sommes le 27 juillet 1944, à Latchmere House, au sud-ouest de Londres.

C'est là que le service de renseignement responsable de la sécurité du Royaume Uni , le fameux MI5, a installé un centre de détention pour les ennemis de la nation.

Parmi les détenus figurent un Belge.

Il se nomme Jacques de Duve.

L'homme a trente-trois ans.

Du fond de son cachot, il écrit une requête au commandant de ce que l'on appelle aussi le camp 020 :

« Un jour, mon nom sera blanchi de cette accusation infamante.

Il ne peut en être autrement. »

Quelques mois auparavant, fuyant la Belgique occupée par l'armée allemande, Jacques de Duve s'est vu confier une mission : transmettre, au gouvernement anglais, des informations capitales sur la stratégie des nazis.

Après un périple au cours duquel il a traversé la France, les Pyrénées et l'Espagne, il est arrivé à Londres où les agents de l'Intelligence militaire ne vont pas le croire.

Pendant douze mois, il est mis au secret, à l'isolement, interrogé, torturé, menacé de mort.

Après la Libération, les autorités le renvoie chez lui et demande à la justice belge de le condamner pour intelligence avec l'ennemi.

L'affaire se clôturera par un non-lieu.

Quel a été le rôle exact de Jacques de Duve ?

Pourquoi n'a-t-il pas convaincu les Alliés ?

Cette histoire est-elle l'échec du tout-puissant MI5 ?



Invité : Charles-Albert de Behault, auteur de « Tu rendras un grand service à l'Angleterre » ; éditions Mols.



14 heures : Charles, un inconnu dans la Maison royale (3/4)



Troisième épisode : Charles rencontre (enfin) son destin



Il fut Régent du Royaume.

Un Chef de l'Etat par intérim de 1944 à 1950.

Malgré le rôle majeur qu'il a joué en Belgique à la fin de la deuxième guerre mondiale, le Prince Charles demeure largement inconnu aux yeux du public.

Elu Régent le 21 septembre 1944, Charles remplace son frère, le Roi Léopold III, retenu prisonnier en Allemagne avec sa famille.

Prévue pour durer quelques mois seulement, la Régence s'installe durablement... La question du retour du Roi va agiter l'opinion publique en Belgique pendant ces années d'après-guerre, sur fond de crise économique et de reconstruction.

En tant que Régent, le Prince Charles assume d'importantes responsabilités. Pour la première fois de sa vie, il se montre à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée...



Charles, un inconnu dans la Maison royale, une série en 4 parties écrite et mise en onde par Eric Loze.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire