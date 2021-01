Un Jour dans l'Histoire : Environnement, pouvoir et société à l'époque de Charlemagne sur Auvio

13h20 : Environnement, pouvoir et société à l'époque de Charlemagne



Nous sommes à l'hiver 763-764 au cœur du royaume franc.

« Il se produisit à ce moment-là, nous dit un personnage inconnu de la cour, un hiver si fort et si âpre qu'on n'a pu le comparer, pour la grandeur prodigieuse du froid, à aucune des années passées. »

Occupé par des démarches diplomatiques entre les Francs et la cour de Byzance, le pape Paul 1e , lui-même, s'inquiétera, d'ailleurs, auprès de Pépin III de la santé de ses trois enfants, dont le futur Charlemagne.

Sa missive mentionne aussi « la furieuse âpreté du temps hivernal » qui avait interrompu les communications entre l'Italie et la péninsule anatolienne.

Durant des décennies, les sociétés européennes vont affronter des calamités naturelles meurtrières.

Elles vont également devoir faire face à la croissance démographique et à la menace de la faim.

Le règne de Charlemagne sera un moment politique fondateur dans la construction des institutions de l'Europe chrétienne qui s'inscrira dans cette trilogie : environnement, pouvoir et société...

Invité : Jean-Pierre Devroey, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles « La nature et le roi - Environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820) » aux éditions A. Michel.



14 heures : Charles, un inconnu dans la Maison royale (2/4)



)Deuxième épisode : Charles rencontre (enfin) son destin



Il fut Régent du Royaume. Un Chef de l'Etat par interim de 1944 à 1950.

Malgré le rôle majeur qu'il a joué en Belgique à la fin de la deuxième guerre mondiale, le Prince Charles demeure largement inconnu aux yeux du public.



Après le couronnement de son frère, le Roi Léopold III, en 1934, Charles mène une vie très discrète, le plus souvent en marge de la Cour. Lorsque la guerre éclate en mai 1940, le Prince se tient aux côtés du Roi. Il fait son devoir d'officier avec un courage certain, jusqu'à la capitulation de l'armée belge.



Peu inquiété par les Allemands pendant l'occupation, Charles échappe de justesse à la déportation en juin 1944. Il s'évade du Palais de Bruxelles où il est assigné à résidence et se cache dans la région de Spa. Un acte héroïque qui le mènera tout droit vers la Régence...



Charles, un inconnu dans la Maison royale, une série en 4 parties écrite et mise en onde par Eric Loze.

