Un Jour dans l'Histoire : Hommage à la cinéaste belge, Chantal Akerman sur Auvio

13h20 : Chantal Akerman



Hommage à la cinéaste belge, Chantal Akerman décédée à l'âge de 65 ans en 2015 à Paris.

Considérée comme une des figures de proue du cinéma moderne, Chantal Akerman

a été une influence importante notamment pour Gus Van Sant, Todd Haynes et Michael Haneke.

On la retrouve à travers les archives de la Sonuma...



14 heures : Robert Bresson ( 4/4)



La carrière de Robert Bresson s'étale sur plus de quarante ans durant lesquels il ne réalise que treize longs métrages. Il est néanmoins considéré par la critique et les cinéphiles comme un des géants du cinéma.



L'invité de Jean-Louis Dupont est Pierre Gabaston , professeur et auteur de documents accompagnant les films d'École et Cinéma ("Cahiers de notes sur..." : La Prisonnière du désert, Nanouk l'Esquimau, Zéro de conduite) ainsi que d'articles parus dans la revue « Études, revue de culture contemporaine ».Il est aussi l'auteur de divers ouvrages consacrés à ses cinéastes favoris (Robert Bresson , Howard Hawks , Melville ... entre autres).

