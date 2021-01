Un Jour dans l'Histoire : Les pratiques de l'assimilation, de la Grèce Antique à nos jours Quel en est le sens dans la Grèce antique, à Rome, chez les Japonais ou dans les empires coloniaux ? Avec Raphaël Doan. Auteur de « Le rêve de l'assimilation - De la Grèce antique à nous sur Auvio

13h20 : Les pratiques de l'assimilation, de la Grèce Antique à nos jours



Nous sommes en 1751 à Salisbury, au sud-ouest de l'Angleterre.

C'est dans cette ville proche du site mégalithique de Stonehenge qu'un français de seize ans, né à Caen, est venu apprendre la langue de ses hôtes.

Il se nomme Jean de Crèvecœur.

Peu de temps après, le jeune intrépide embarque pour la Nouvelle-France où il sert comme cartographe, au cours de la guerre de Sept Ans, de 1755 à 1759.

Voyageant beaucoup, travaillant comme arpenteur puis fermier, on le retrouve dans le comté d'Ulster puis dans celui d'Orange à New York où il adopte le nom de « J. Hector St John ».

Quelques années plus tard, dans ses « Lettres d'un fermier américain », publiées en 1782, il explique ce qu'est, selon lui, un Américain.

« Ce nouvel homme », comme il l'écrit est « soit un Européen, soit un descendant d'Européen, c'est-à-dire un étrange mélange de sangs que vous ne trouverez dans un aucun autre pays.

Je pourrais vous faire connaître une famille dont le grand-père est un Anglais, dont la femme est Hollandaise, dont le fils a épousée une Française, et dont les quatre petits-enfants ont quatre épouses de quatre nations différentes.

Est Américain celui qui, laissant derrière lui tous ses anciens préjugés et ses anciennes manières, en reçoit de nouveaux du nouveau mode de vie qu'il a embrasé, du nouveau gouvernement auquel il obéit et du nouveau rang qu'il tient ».

Le jeune Français devenu Américain avait-il en tête de s'assimiler à sa culture d'adoption ?

Et d'ailleurs, au-delà des polémiques, que sait-on de l'assimilation et de son histoire ?

Quel en est le sens dans la Grèce antique, à Rome, chez les Japonais ou dans les empires coloniaux ?

Invité : Raphaël Doan. Auteur de « Le rêve de l'assimilation - De la Grèce antique à nous jours » aux éd. Passés/composés.



14 heures : Robert Bresson ( 2/4)



La carrière de Robert Bresson s'étale sur plus de quarante ans durant lesquels il ne réalise que treize longs métrages. Il est néanmoins considéré par la critique et les cinéphiles comme un des géants du cinéma.



L'invité de Jean-Louis Dupont est Pierre Gabaston , professeur et auteur de documents accompagnant les films d'École et Cinéma ("Cahiers de notes sur..." : La Prisonnière du désert, Nanouk l'Esquimau, Zéro de conduite) ainsi que d'articles parus dans la revue « Études, revue de culture contemporaine ».Il est aussi l'auteur de divers ouvrages consacrés à ses cinéastes favoris (Robert Bresson , Howard Hawks , Melville ... entre autres).

