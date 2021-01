Un Jour dans l'Histoire : Les carnets du Chanoine Schmitz : regard sur 14-18 sur Auvio

13h20 : Les carnets du Chanoine Schmitz : regard sur 14-18



Nous sommes le jeudi 30 septembre 1915 .

Le chanoine Jean Schmitz écrit :

« Depuis environ huit jours, on entend de nouveau et, régulièrement, le canon.

Effet, sans doute, de la chute des feuilles.

La garde Louis, de la citadelle, avait surpris un vieil officier avec une donzelle (...)

Il l'a traduit pour affaire de mœurs .

Le garde a été condamné, pour injure à un officier, à quatre mois de prison.

La dame s'appelait, paraît-il, Massart.

On signale de partout une grande sévérité.

On exige fréquemment les cartes d'identité.

Dans certaines régions les sonneries de cloches sont ou supprimées ou réglementées.

Les postes de surveillance des ponts sont renforcés.

On a signalé des essais d'attentat. »

Tout au long de la Grande Guerre, le chanoine Schmitz a rendu compte de la vie quotidienne dans les provinces de Namur et de Luxembourg.

Le rationnement, la misère, les arrestations, les déportations, la peur, les réquisitions, l'évolution des mœurs, l'espoir, parfois.

Le tout sans jamais se départir de ses convictions religieuses.

Plongeons dans ses carnets de mémoire...



Invité : Jean-François Pacco, journaliste.

Coauteur de « Les carnets du chanoine Schmitz - La Grande Guerre au jour le jour en provinces de Namur et de Luxembourg. » éditions namuroises.



14 heures : L'histoire du football



Qu'on soit supporter d'un club ou non, nous connaissons tous le football, nous avons tous déjà shooté dans un ballon. Le football est partout, le football est mondial. Mais connaissons-nous son histoire? Etudier l'Histoire du Football pourrait sembler anecdotique. Et pourtant, ce sport est bien davantage qu'un sport et les petites histoires du ballon rond se confondent étrangement à la Grande Histoire. Depuis 30 ans maintenant, les historiens s'y intéressent car le foot touche toutes les disciplines comme, en vrac et dans le désordre, l'économie, la culture, la sociologie, etc. Voici donc l'histoire du foot présentée en 3 parties: ses origines, sa mondialisation et sa récupération politique...



Une histoire racontée au micro de Nicolas Buytaers par Paul Dietschy, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté, auteur du livre « L'histoire du football » aux éditions Tempus!

