Un Jour dans l'Histoire : Hommage à l'acteur français Claude Brasseur décédé en décembre dernier à l'âge 84 ans. sur Auvio

13 h20 : Claude Brasseur



Fils des comédiens Odette Joyeux et Pierre Brasseur, Claude Brasseur a joué dans plus de trente-cinq pièces et a tourné dans plus de cent dix films avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard (Bande à part) ou François Truffaut (Une belle fille comme moi). En 1977, il obtient le César du meilleur second rôle pour "Un éléphant ça trompe énormément" et en 1980 il est consacré meilleur acteur pour "La Guerre des polices". Son succès populaire avec des films comme "La Boum" ou "Camping" plus récemment, ne doit pas mettre de côté les rôles plus sombres que Claude Brasseur a pu jouer comme dans "La crime" en 1983 ou "Légitime défense" en 2011. Claude Brasseur nous a quitté en décembre dernier à l'âge 84 ans.

Nous lui rendons hommage ce vendredi à travers les archives de la Sonuma



14 heures : L'expédition de Magellan



Il y a cinq siècles, Fernand de Magellan prenait le départ du premier tour du monde. Son expédition a été la première à réaliser un tel exploit, mais pas Magellan qui va mourir lors de ce périple.



Histoire de ce célèbre voyage avec Romain Bertrand, historien et chercheur, auteur du livre "Qui a fait le tour de quoi? L'affaire Magellan", paru chez Verdier. Il est au micro de Joanne Dussez notre partenaire à la Première de la Radio Suisse Romande

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire