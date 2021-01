Un Jour dans l'Histoire : La fin de la XIXe dynastie égyptienne, les difficultés de l'après-Ramsès II sur Auvio

13h20 : La fin de la XIXe dynastie égyptienne, les difficultés de l'après-Ramsès II



Lorsque Ramsès II s'éteint après près de 67 ans de règne, l'Egypte est certes encore puissante mais le pouvoir central se voit affaibli par ce long règne. C'est son treizième fils qui lui succède, Mérenptah, pour dix ans car déjà âgé lorsqu'il monte sur le trône. La crise de succession ne peut cependant plus être évitée : l'Egypte est partagée en deux, entre la cour établie à Pi-Ramsès où l'héritier légitime Séthi II règne, et la Haute-Egypte au sud où un supposé prétendant illégitime Amenmès a pris le pouvoir... Lorsque le calme revient, il n'est que temporaire et profitera à une reine, Taousert, qui règnera en son nom propre.



Invitée : Charlotte Vantieghem, historienne et conférencière



14 heures : La Vie quotidienne à Paris durant la Grande Guerre (2/2)



Le 28 juin 1914, l'héritier du trône austro-hongrois, François-Ferdinand, et son épouse sont assassinés à Sarajevo par un Bosniaque. Le 23 juillet, l'Autriche pose un ultimatum à la Serbie. Cinq jours plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, entraînant avec elle le jeu des alliances.

La déclaration de guerre surprendra les Français qui ne pensaient alors qu'à une chose, leurs vacances. Ils n'imaginaient pas que les événements pouvaient s'enchaîner aussi rapidement.

Entrés dans la guerre, tels des "somnambules", les Français se réveilleront un 11 novembre groggy mais fiers de leur victoire chèrement acquise, et surtout bien décidés, coûte que coûte, à faire payer la note aux Allemands.

Une interview inédite de Philippe Mellot, l'auteur du livre La Vie quotidienne à Paris durant la Grande Guerre.

Avec des témoins de l'époque : Jean Wéber, Marie Dormoy et Raoul Guédan (Archives INA).

Une réalisation de Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire