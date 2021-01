Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'opéra Royal de Wallonie a 200 ans



Nous sommes le 4 novembre 1820, à Liège.

La ville est en ébullition, la population n'en peut plus d'attendre !

Cela fait deux ans, en effet, que la Cité ardente s'affaire à la construction de ce que l'on annonce avec force comme l'un des plus grandioses édifices du pays.

Il fallait remplacer l'ancien théâtre disparu dans les flammes le 1e janvier 1805.

Le grand jour est donc arrivé, la bonne société est au rendez-vous.

Un nouvel édifice est sorti de terre, conçu par l'architecte Auguste Duckers qui s'est inspiré du Théâtre de l'Odéon, à Paris :

un plan rectangulaire, entouré d'une galerie couverte, le tout peint en blanc, la façade étant ornée de colonnes en marbre rouge qui proviennent de l'église des Chartreux de Cornillon, dans le Gard, en France.

Pour le première représentation de cette ère du renouveau, c'est un enfant du pays qui est mis à l'honneur : André-Modeste Grétry.

Son opéra « Zémire et Azor » est joué depuis 1774.

La soirée fut grandiose.

77 ans plus tard, dans son édition du 6 avril 1897, le quotidien «La Meuse » écrit :

(...) aucun directeur sérieux ne se présente pour obtenir la direction de notre royale scène, si peu royale hélas ! (...)

Notre Théâtre est discrédité, non tant par le cahier des charges imposé que par le déplorable état dans lequel se trouve la salle devant et derrière le rideau ».

L'Opéra royal de Wallonie a deux cents ans, retour sur une histoire éclatante et chaotique.





Invité : Frédéric Marchésani, collaborateur à la Direction de la Promotion de l'Agence wallonne du Patrimoine.

Auteur, avec Serge Martin, de «200 ans et après », édité par l'Opéra royal de Wallonie-Liège.

14 heures : L'histoire de la maison d'édition Marabout

A l'évocation du nom "Marabout", ce sont les yeux d'au moins 2 générations de lecteurs qui s'illuminent. Avec Bob Morane, Sylvie l'hôtesse de l'air, Mr et Madame Flash et bien d'autres, l'entreprise vervietoise a peut-être été l'expérience éditoriale belge la plus importante de la deuxième moitié du 20ème siècle.

Retour sur 40 ans de créativité et d'audace qui ont permis la démocratisation de la lecture et du livre petit format.



Invité : Pascal Durand, auteur du « Histoire de l'édition du 15ème au 21ème siècle » paru aux éditions Nouvelles.

Une séquence réalisée par Yasmine Boudaka

