Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

Les couleurs de l'Occident à travers les siècles



Nous sommes en 1914. Dans un article intitulé « Les réalisations picturales actuelles », le peintre Fernand Léger écrit :

« Le bourgeois moyen a encore gardé son concept ton sur ton, le concept décoratif.

Le salon rouge, la chambre jaune seront encore longtemps, en province surtout, la dernière manifestation du bon goût .» Comme en écho, six ans plus tard, dans son roman « Le Côté de Guermantes » troisième tome de son œuvre fleuve « À la recherche du temps perdu », Marcel Proust fait dire au duc de Guermantes qui s'adresse à son épouse : « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse.

Vous avez gardé vos souliers noirs ! Avec une toilette rouge !

Remontez vite mettre vos souliers rouges... »

Une trentaine d'années plus tard encore, c'est le conseil-coloriste Maurice Déribéré qui nous renseigne sur la fonction et le sens des couleurs.

Il décrit le bureau d'un directeur général conçu, dit-il, « avec une couleur générale jaune qui est excitante et facilite le travail intellectuel, mais, précise-t-il, des bordures pourpres marquent le rôle directionnel qui préside ici et symbolisent le commandement et l'autorité calme et digne. »

Les couleurs ne sont pas qu'une histoire de goût. A travers les siècles, les sociétés ont régi leurs significations et leurs usages magiques, religieux, politiques, sociaux selon des systèmes chromatiques qui ne se transgressaient pas sans risque.

Que sont ces systèmes ? Comment ont-ils évolué depuis la Préhistoire ? Plongeons dans l'histoire des couleurs...



Hervé Fischer.« Les couleurs de l'Occident - De la préhistoire au XXIe siècle » aux éditions Gallimard.

