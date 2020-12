Un Jour dans l'Histoire : L'impératrice de Pigalle sur Auvio

13h20 : L'impératrice de Pigalle, Hélène Martini

Nous sommes le 6 août 1924, à Cracovie, en Pologne. C'est ce jour-là que naît celle que l'on appellera, quelques années plus tard, l'Impératrice de Pigalle : Hélène de Creyssac, future Hélène Martini. Un peu plus de vingt ans plus tard, en 1945, se présentant comme rescapée des camps, elle débarque à Paris. Dans les premiers temps, la jeune femme connaît la misère et la faim avant de devenir mannequin nu aux Folies Bergère. A partir de ce moment commence son ascension : elle croise la route d'un réfugié syrien, sulfureux homme d'affaire, qu'elle épouse.

Ensemble, ils vont bâtir un empire colossal de boites de nuit, cabarets de strip-tease et de théâtres prestigieux. A la mort de son mari, elle poursuivra la route seule, affrontant la pègre, tissant un puissant réseau de relations politico-artistiques. Des amours complexes, des liens troubles avec l'OAS et l'extrême-droite, la vie d'Hélène Martin témoigne d'une époque où le monde politique, les vedettes de cinéma et de la chanson se croisaient avec les petits et grands voyous. Un monde de paillettes et de dureté, glamour et poisseux. Partons dans les méandres d'une vie pleine de mystère et de contradictions. La vie d'Hélène Martin, Impératrice de Pigalle.



Invité : Arnaud Ardoin, journaliste. Auteur de « Et si le parrain était une femme - Vies et destin d'Hélène Martini » Editions Seuil.

