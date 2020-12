Un Jour dans l'Histoire - Invité : Une histoire de la rupture sur Auvio

Nous sommes en 1669, à Paris où paraît un ouvrage mystérieux, édité chez Claude Barbin, intitulé « les lettres portugaises traduites en français ». D’abord publiée anonymement, l’ouvrage est présenté comme la traduction de cinq lettres d'une religieuse portugaise à un officier français. Le succès est immédiat. Réédité une vingtaine de fois jusqu’en 1675, il est lu en Hollande et traduit en anglais deux ans plus tard. Si, aujourd’hui, la plupart des critiques pensent qu’il s’agit d’une supercherie littéraire inventée par un gentilhomme nommé Guilleragues, les lecteurs et les lectrices de l’ép