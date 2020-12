Un Jour dans l'Histoire : Le baptême de Clovis sur Auvio

13h20 : Le baptême de Clovis : un non- évènement ?



Nous sommes le 24 décembre 505, à Reims. Ce jour-là, Clovis, roi des Francs, converti à la foi catholique, est baptisé par l'évêque Remi... Du moins : peut-être ! Car, en vérité, de ce baptême, on ne connaît ni le lieu, ni la date, ni les circonstances. Ce n'est qu'au cours des années 560, que cet événement est l'objet d'une lettre adressée par l'évêque Nizier de Trêves à la reine Chlodoswinde, descendante de Clovis.

Il écrit : « Tu as entendu raconter comment ta grand-mère, la reine Clotilde de bonne mémoire, est venue en Francie, comment elle a amené le seigneur Clovis à la doctrine catholique ; et comme il était un homme extrêmement avisé, il ne voulut pas croire avant que de s'assurer que ces choses étaient vraies.

Lorsqu'il a reconnu comme étant prouvées les choses dont je parlais, il s'est prosterné humblement devant le sanctuaire de saint Martin et il a promis de se faire baptiser sans délai.

Une fois baptisé, quelles (victoires) il a obtenu contre les rois hérétiques (...)

Tu l'as entendu raconter et tu n'ignores pas quels sont les dons que lui-même et ses fils ont possédé dans le siècle. »

Entre le mythe et la réalité, dans une Gaule en mutation, quelles certitudes avons-nous de cet événement ? Le baptême de Clovis est-il, comme certains le prétendent, l'épisode inaugural de l'histoire de France ?



Invité : Bruno Dumézil, professeur à Sorbonne-Université « Le Baptême de Clovis » aux éditions Gallimard



13H45 : Les souvenirs de Noël de Dieudonné Boverie (1972) : Dieudonné Boverie, journaliste et auteur liégeois, nous raconte ses souvenirs de Noël d'il y a 60 ans. Les bruits des sabots sur le pavé, l'odeur des bouquettes dans la rue, les chants de Noël au théâtre de marionnettes..

