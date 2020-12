Un Jour dans l'Histoire - Invité : Casanova à Paris sur Auvio

Nous sommes à la toute fin du dix-huitième siècle. Un homme, âgé, bibliothécaire du comte de Waldstein, au château de Dux, en Bohème, se souvient de sa jeunesse :

« Mon, projet étant de m’aller établir à Paris, ce coup de fortune me fit prévoir que le bonheur m’attendait dans la carrière d’aventurier, sur laquelle j’allais me lancer dans la seule ville de l’univers où l’aveugle déesse dispense ses faveurs à ceux qui s’abandonnent à elle et qui savent en tirer parti.Je n’étais point dans l’erreur ainsi que le lecteur le verra en temps et lieu : Mais les grâces de la fortune furent inutiles,