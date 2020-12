Un Jour dans l'Histoire : Varian Fry au secours des opposants au nazisme sur Auvio

13 H 20 : Varian Fry au secours des opposants au nazisme



Nous sommes à la mi-septembre 1941, à Marseille.

Varian Fry, journaliste américain écrit :

« Pardonnez-moi si je suis un peu triste, aujourd'hui, car je viens d'arriver à la fin des douze mois les plus intenses que j'ai jamais vécus. J'ai parfois l'impression d'avoir vécu déjà une vie entière depuis le moment où j'ai descendu les marches de la gare Saint-Charles, à Marseille. Une vie à laquelle je n'ai pas droit. »Le 16 septembre, l'homme de trente quatre ans a reçu ordre de quitter le territoire français. Un peu plus d'un an plutôt, Varian Fry avait débarqué dans la cité phocéenne avec 3000 dollars en poche et une petite valise contenant la liste de deux cents artistes, écrivains, intellectuels mis en danger par le régime nazi.L'américain avait pour mission de leur faire fuire l'Europ et ainsi les sauver de la barbarie.Sa tâche alla bien au-delà et bientôt des milliers de candidats à l'exil se présentèrent à lui. Mais le gouvernement américain refusa d'être son allié...



Invité : Jean-Claude Idée qui a mis en scène la pièce de Alan Riding « Issue de secours », adaptée par Alain Malraux et Daphné Anglès.

