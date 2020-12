Un Jour dans l'Histoire - Invité : Varian Fry au secours des opposants au nazisme sur Auvio

Nous sommes à la mi-septembre 1941, à Marseille.



Varian Fry, journaliste américain écrit :

« Pardonnez-moi si je suis un peu triste, aujourd’hui, car je viens d’arriver à la fin des douze mois les plus intenses que j’ai jamais vécus. J’ai parfois l’impression d’avoir vécu déjà une vie entière depuis le moment où j’ai descendu les marches de la gare Saint-Charles, à Marseille. Une vie à laquelle je n’ai pas droit. »Le 16 septembre, l’homme de trente quatre ans a reçu ordre de quitter le territoire français. Un peu plus d’un an plutôt, Varian Fry avait débarqué dans la cité phocéenne avec