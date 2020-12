Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les traditions de Noël



Votre sapin scintille dans votre salon, vous cherchez les dernières idées de cadeaux de fin d'année, l'hiver pointe le bout de son nez,... nous voici à quelques jours de Noel, et en cette période, nous allons parcourir les traditions de Wallonie et d'ailleurs, à la lumière des archives de la Sonuma.



14 heures : Debussy, résonnances artistiques 10 /10



Episode 10 « Les Innovations »



Les dernières années de guerre sont douloureuses pour Claude Debussy , tant sur la plan psychologique que sur la plan physiologique car son cancer le mine malgré l'opération de 1915. La chirurgie fait alors un bond en avant tout comme le traitement des tumeurs cancéreuses qui lui connaîtra une révolution grâce à la découverte des rayons X et de la radioactivité.



Une série réalisée par Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire