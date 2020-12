Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Le vingtième siècle : un siècle de dictateurs



Nous sommes en 1951.

Année de la première édition des « Origines du totalitarisme », l'ouvrage de la philosophe et journaliste allemande, naturalisée américaine, Hannah Arendt.

Celle qui, dix ans plus tard, à Jérusalem, couvrira le procès, du criminel de guerre Adolf Eichmann, écrit :

« Les régimes totalitaires, aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir, et les dirigeants totalitaires, tant qu'ils sont en vie, commandent et s'appuient sur les masses jusqu'au bout.

L'accession de Hitler au pouvoir fut légale selon la règle majoritaire et ni lui ni Staline n'auraient pu maintenir leur autorité sur de vastes populations, survivre à de nombreuses crises intérieures ou extérieures et braver les dangers multiples d'implacables luttes internes au parti, s'ils n'avaient bénéficié de la confiance des masses... »

Dans ses « Regards sur le monde actuel », le français Paul Valéry avait noté, quelques années auparavant:

« Il est remarquable que la dictature soit à présent contagieuse, comme le fut jadis la liberté. »

Le vingtième siècle a été généreux en dictateurs : Lénine, Staline, Mussolini, Hitler, Franco, Pétain, Tito, Mao, Castro, Mobutu, Honecker, Pinochet, Pol Pot, Khomeiny et quelques autres.

Pourquoi et comment ont-ils pu imposer des régimes de terreur ?



14 heures : Debussy, résonnances artistiques 9 /10



Episode 9 « Les Innovations »



Paris sera la première ville au monde à subir un bombardement aérien et c'est dans ce climat que Debussy revoit les œuvres de Chopin pour l'éditeur Durant. Il couche alors sur le papier ses propres études qui, selon lui, seront comparées au compositeur polonais mais à son désavantage. Il écrit également ses trois sonates, celle pour flûte, alto et harpe, celle pour violoncelle et piano et celle pour violon et piano. Dans cette dernière, il n'aura de cesse d'élaguer son écriture musicale pour arriver, dit-il, à la chair nue de l'émotion.



