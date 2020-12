Un Jour dans l'Histoire : Magritte, Delvaux, Somville, Folon : Dialogue imaginaire sur Auvio

Aujourd’hui on explore l’univers de quelques peintres belges à travers les archives de la Sonuma : René Magritte, figure majeure du surréalisme belge et l'un des dix peintres les plus connus au monde Paul Delvaux , peintre surréaliste qui aimait les trains… Roger Somville, peintre militant et défenseur du réalisme contre l’art abstrait. Jean-Michel Folon, un homme aux multiples talents : artiste, peintre, sculpteur, dessinateur aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur