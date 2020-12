Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Portraits de quelques peintres belges



Aujourd'hui on explore l'univers de quelques peintres belges à travers les archives de la Sonuma :

René Magritte, figure majeure du surréalisme belge et l'un des dix peintres les plus connus au monde

Paul Delvaux , peintre surréaliste qui aimait les trains...

Roger Somville, peintre militant et défenseur du réalisme contre l'art abstrait.

Jean-Michel Folon, un homme aux multiples talents : artiste, peintre, sculpteur, dessinateur aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur



14 heures : Debussy, résonnances artistiques 5/10



Episode 5 : Le renouveau



Claude Debussy s'épanouit dans le milieu symboliste qui vise la fusion des arts, la poésie devient musique et la musique se veut poème. Les symbolistes confèrent aux femmes une double nature,. Il y a celle qui se veut fragile, douce, délicate et son opposé, la femme perverse, fatale, la femme avec ses longs cheveux et ses courbes, est-ce un hasard si l'Art nouveau apparaît à ce moment-là ? L'exposition universelle de 1889 à Paris rassemblera plus de 30 millions de personnes dont Debussy qui entre de plain-pied en contact avec la musique orientale. Une nouvelle corde à son arc, non pour en faire de l'ethnomusicologie mais bien pour, changer, modifier son langage harmonique. En cette fin de XIXe siècle et début du XXe siècle, les artistes de tous horizons semblent vouloir briser les codes anciens ou plutôt ils sont en quête de renouveau.



Une série réalisée par Cécile Poss

