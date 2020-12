Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Marion Hänsel



De nationalité belge, Marion Hänsel est née à Marseille en 1949 mais grandit à Anvers.

Autrice, réalisatrice, productrice et comédienne, Marion Hänsel s'est produite dans divers théâtres d'avant-garde bruxellois avant d'entamer une carrière de réalisatrice de courts et de longs métrages. Elle est la première réalisatrice belge à recevoir un Lion d'argent à la Mostra de Venise.

Elle est décédée en juin dernier et nous lui rendons hommage à travers diverses interviews issues des archives de la Sonuma



14 heures : La place Rouge, Moscou



Tout au long de son histoire, la place Rouge de Moscou a été le centre de la vie politique, sociale et religieuse de la Russie.

Sur cette place, on trouve de nombreux monuments comme le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile-le-bienheureux ou encore le mausolée de Lénine.

"Monumental" vous propose de parcourir cette place qui résume à elle seule la Russie.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire