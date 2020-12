Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les Dieux ont soif : Anatole France contre le fanatisme



Nous sommes le 15 novembre 1911.

C'est ce jour-là que commence à paraître, dans La revue de Paris, fondée par Louis-Désiré Véron en 1829, le nouveau roman d'Anatole France, de l'Académie française.

Le livre, qui sera publié en volume en juin 1912, chez Calmann-Lévy, s'intitule « Les dieux ont soif ».

L'histoire de l'ascension d'un jeune peintre parisien, Évariste Gamelin, farouchement engagé dans la Révolution française durant les années noires de la Terreur.

Fidèle de Marat et de Robespierre, il finira par être nommé juré au tribunal révolutionnaire.

Le jeune homme accomplira sa mission avec un zèle extrême, multipliant les sentences de mort, jusqu'à ce que lui-même passe en procès et finisse bien mal.

Dans ce roman, l'auteur nobélisé, fustige l'idéalisme se transformant en fanatisme.

En 1950, « Les dieux ont soif » figure dans la liste du Grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle, et pourtant, cela n'empêchera pas celui qui fut une conscience politique de son temps, honorée et respectée, de sombrer dans un relatif oubli.

On ne lit plus beaucoup Anatole France de nos jours et pourtant l'actualité, comme un étrange écho, nous ramène à son œuvre.



Invitée : Valérie André, directrice de recherche FNRS, professeur à l'ULB et membre de l'Académie royale de Belgique (conseillère pour la recherche en sciences humaines de l'ULB).



14 heures : La Véritable Histoire de Rosie la riveteuse



Sur les traces de Rosie la Riveteuse, le personnage de l'affiche d'Howard Miller est devenue une icône de la lutte des femmes avec son bleu de travail et son foulard rouge à pois blancs retenant ses cheveux. Pourtant, à l'origine, l'affiche représentant Rosie la Riveteuse était loin de toute intention féministe, Régine Dubois vous retrace avec ses invités Mathieu Nocent et Catherine Mallaval racontent le parcours étonnant de cette image née en 1943.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire