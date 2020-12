Un Jour dans l'Histoire : Les pirates de la mer du Nord sur Auvio

13h20 : Les pirates de la mer du Nord



Nous sommes au tournant du XIXe siècle.

Louis Garneray, mort en 1857, compagnon d'arme du fameux Surcouf, corsaire et armateur français, évoque sa première impressions de prisonniers à bord d'un ponton anglais, ces geôles aménagées sur de vieux vaisseaux démâtés et amarrés l'un à la suite de l'autre dans les eaux des baies du sud de l'Angleterre, il écrit :

« Que l'on se figure une générations de morts sortant un moment de leurs tombes, les yeux caves, le teint hâve et terreux, le dos voûté, la barbe inculte, à peine recouverts de haillons jaunes en lambeaux, le corpus d'une maigreur effrayante, et l'on n'aura encore qu'une idée bien affaiblie et bien incomplète de l'aspect que présentaient mes compagnons d'infortune. »

En effet, du temps de sa très gracieuse majesté George III, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, c'est ainsi que l'on séquestrait les officiers et les soldats des puissances ennemies, les matelots, les marchands, les contrebandiers de différentes nationalités, et surtout les pirates.

Il s'agissait de décourager quiconque avait le projet de nuire à l'Empire britannique sur les mers.

Mais qui sont ces pirates, ces corsaires et autres maraudeurs qui ont écumé les mers du nord de l'Europe durant des siècles.

Renégats romains, farouches vikings, gueux néerlandais, Sea Dogs élisabéthains, câpres dunkerquois, corsaires napoléoniens... partons sur leurs traces...



Invité : Alban Van Der Straten, philosophe, politologue.

Auteur de « Les pirates de la mer du nord » ; éd. Racine.



13h20 : Le jour où les Beatles se sont séparés, partie 1



Le 10 avril 1970, la une du Daily Mirror met Londres K.O. : Paul is quitting the beatles. Avec cette annonce fracassante, Paul McCartney rend publique la dissolution du plus grand groupe de pop-rock du monde, et la nouvelle fait le tour des rédactions du monde entier. Alors que les ventes ne cessaient d'augmenter, que le succès se maintenait au sommet, les Beatles décident d'achever leur carrière, pour pouvoir vivre enfin chacun pour soi son aventure musicale. Cette décision est le fruit d'une longue déliquescence des liens tant artistiques que personnels entre les quatre membres du groupe, que nous allons explorer avec notre invité Hugues Blineau, auteur du roman Le jour où les Beatles se sont séparés, paru aux éditions Mediapop.



Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire