Un Jour dans l'Histoire : La Fondation de Rome sur Auvio

13h20 : La Fondation de Rome



Comment la Ville éternelle est-elle venue à l'existence ? Compte tenu de l'importance qu'allait avoir le destin de Rome pour l'histoire de l'humanité, cette interrogation est pour l'historien l'équivalent de celle qu'affronte le philosophe lorsqu'il se demande : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »

Romulus et Rémus, la louve nourricière, Albe la Longue... Autant de légendes, admises comme objets d'art, mais condamnées par la science. Depuis quelques décennies, cependant, des découvertes archéologiques, souvent spectaculaires, permettent d'apporter des réponses neuves à cette grande question des origines de Rome.



Invité : Alexandre Grandazzi, professeur à Sorbonne Université et auteur « La Fondation de Rome » aux éditions Tallandier



14 Heures : La Marseillaise en version reggae de Serge Gainsbourg



En 1979, Serge Gainsbourg est disque d'or. Il a enfin la reconnaissance du public grâce à l'album Aux armes et caetera. Il ne se doute pas que le la Marseillaise en version reggae va déclencher une véritable polémique.

Intervenants :

-Laurent Balandras : Editeur musical, auteur de Les manuscrits de Serge Gainsbourg, Textuel, 2006 et de La Marseillaise de Serge Gainsbourg, anatomie d'un scandale, Textuel, 2015

-Serge Gainsbourg

Réalisation : Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire