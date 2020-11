Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Quand les peintres interprètent la Bible



Nous sommes au Ve siècle.

C'est à cette époque que la croyance en l'assomption de Marie se répand en Occident.

Mais cet « événement » ne devient populaire qu'au cours du XIIe sous l'influence de Bernard de Clairvaux, moine bourguignon, important promoteur de l'ordre cistercien et réformateur de la vie religieuse catholique.

On représente alors la vierge de diverses manières , couronnée par un ange, ou déjà couronnée et bénie par son fils, ou celui-ci déposant lui-même la couronne sur la tête de sa mère...

Les plus grands artistes de l'art européen vont s'emparer de ce thème et d'autres motifs religieux afin de rendre visible ce qui ne l'est pas : la foi, l'espérance, le doute, la colère...

Raphaël, Le Caravage, Michel Ange, Rembrandt, Rubens, Delacroix et tant d'autre vont s'exprimer dans le style qui leur est propre, avec leur sensibilité et aussi leurs ambitions.

Leurs besoins et leurs exigences économiques.

A travers leurs œuvres, qui sont plus que de simples illustrations, ils vont transformer les récits chrétiens et les messages véhiculés par la Bible.

Que l'intention soit esthétique, théologique ou politique, le travails de ces artistes témoigne de l'évolution constante des textes sacrés au fil de siècles.



Invité: Régis Burnet, professeur à la faculté de théologie de l'Université de Louvain.

Auteur de « Peindre la Bible » aux éditions Bayard.



14 heures : Les quatre sites miniers majeurs en Belgique (4/4)



L'exploitation charbonnière est à l'origine du développement économique de la Wallonie et a contribué à faire de la Belgique du 19ème siècle une grande puissance industrielle. Le charbon a marqué les paysages, les populations et a cultivé une identité singulière.

Témoins de l'expérience industrielle en Wallonie, 4 sites majeurs ont été reconnus en 2012, patrimoine mondial par l'Unesco. Retour en 4 épisodes sur ces sites chargés d'histoire, reconvertis aujourd'hui en lieux de mémoire et de culture.



C'est le site du Bois du Luc qui est mis en lumière avec Alain Dewier, guide conférencier au micro de Yasmine Boudaka

