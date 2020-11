Un Jour dans l'Histoire : Mozart en Belgique sur Auvio

13h20 : Mozart en Belgique



Nous sommes le 17 octobre 1763, à Bruxelles.

La famille Mozart est en pleine tournée européenne.

Une tournée qui passe par les Pays-Bas méridionaux.

Léopold, le père de Wolfgang Amadeus, écrit à Johann Lorenz Hagenauer, marchand d'épices à Salzburg et, en quelques sortes, banquier ou sponsor des Mozart.

« ...D'Aix-la-Chapelle, nous sommes partis pour Liège.

Nous n'y sommes arrivés qu'à neuf heures du soir, parce qu'en chemin nous avons perdu le cercle de fer de la roue avant.

Liège est une grande ville très peuplée et florissante, pleine d'animation.

Pourtant, nous sommes repartis dès le lendemain matin, peu après sept heures et demie.

C'était une journée superbe.

Mais, manque de chance, après seulement trois heures de route, la bandage de l'autre roue avant s'est cassé.

Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car de Liège à Paris - imaginez l'énorme distance - la route postale est pavée comme en pleine ville, et bordée d'arbres comme une allée de jardin (...)

Attendant la réparation de la roue, nous avons dû déjeuner deux heures plus tôt que d'habitude.

Mais l'endroit ne valait rien, il s'agissait en fait d'une gargote à charretiers.

Nous étions assis à la hollandaise, sur des chaises cannées près d'une cheminée dans laquelle un chaudron était à suspendu à une longue chaîne ; de la viande y cuisait et des carottes etc.

Puis, ils nous ont installés à une misérable petite table, et nous ont servi de la soupe et de la viande puisée dans le chaudron, le tout accompagné d'une bouteille de champagne rouge.

Et tout cela sans un mot d'allemand, mais en pur wallon, c'est-à-dire en mauvais français.

La porte est restée ouverte tout le temps, et c'est pourquoi nous avons eu souvent l'honneur de recevoir la visite de cochons qui grognaient autour de nous (...)

Nous nous sommes dit à plusieurs reprises : Madame Haugenauer devrait nous voir ici !

Il y a une chose que vous n'aurez aucune peine à imaginer :

Nous avons pu payer le repas et la réparation à la liégeoise ou mieux, à la wallonne !

Car surtout envers les étrangers, ce peuple est le plus méchant du monde ... »

En octobre et novembre 1763, les Mozart traverse donc nos régions, de Liège à Anvers, en passant par Louvain, Bruxelles, Mons, Gand et d'autres endroits.

Dans quelle conditions s'est déroulé ce voyage ?



Invité : Philippe Caufriez, sociologue, journaliste, ex directeur de Musiq 3.



14 heures : Les quatre sites miniers majeurs en Belgique (3/4)



L'exploitation charbonnière est à l'origine du développement économique de la Wallonie et a contribué à faire de la Belgique du 19ème siècle une grande puissance industrielle. Le charbon a marqué les paysages, les populations et a cultivé une identité singulière.

Témoins de l'expérience industrielle en Wallonie, 4 sites majeurs ont été reconnus en 2012, patrimoine mondial par l'Unesco. Retour en 4 épisodes sur ces sites chargés d'histoire, reconvertis aujourd'hui en lieux de mémoire et de culture.



C'est le site du Grand-Hornu qui est mis en lumière ce mercredi avec la responsable culturelle Maryse Willems au micro de Yasmine Boudaka

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire