Un Jour dans l'Histoire : Athènes entre mythes et politique sur Auvio

Athènes entre mythes et politique



Nous sommes au IIe siècle de notre ère.

Apollodore est un mythographe, c'est-à-dire qu'il compile les traditions majeures de la mythologie.

Résultat de ce travail, un ouvrage intitulé : « Bibliothèque ».

Parmi les histoires rapportées par Apollodore figure celle de la querelle qui oppose la déesse Athéna et le dieu Poséidon à propos de la naissance d'Athènes.

Il écrit :

« Kékrops, né du sol (...) fut le premier roi de l'Attique.

(...) C'est de son temps, dit-on, que les dieux décidèrent de prendre possession des cités dans lesquelles chacune recevait un culte spécial.

Poséidon fut ainsi le premier à venir en Attique.

D'un coup de trident au milieu de l'Acropole, il fit apparaître une mer, celle qui maintenant s'appelle Érechthéide.

Après lui, vint Athéna.

Prenant Kékrops à témoin de sa prise de possession, elle planta un olivier, celui qu'encore de nos jours on montre dans l'enclos de Pandrosos.

Les deux divinités se disputèrent la possession de ce pays.

Zeus mit fin à leur querelle en désignant des juges pour résoudre le problème ; ce n'étaient pas, comme certains l'ont dit, Kékrops et Kranaos, ou encore Érysichthon, mais bien les douze dieux.

Ils jugèrent que la terre revenait à Athéna car KéKrops avait témoigné que la déesse la première avait planté un olivier.

Athéna appela donc la ville Athènes, et Poséidon, furieux, inonda la plaine de Thria et submergea l'Attique sous la mer. »

Les mythes, nous allons le voir, ne sont pas des récits dont la seule vocation serait de plaire ou de distraire, ils sont de véritables outils rhétoriques.

Ils sont intimement liés à l'histoire de l'humanité.

Ils nous aident à comprendre les grandes constructions des civilisations du passé et peuvent nous éclairer sur l'état de nos sociétés.

Remontons aujourd'hui à la fondation d'Athènes, entre mythe et politique.



Invitée : Sonia Darthou, maître de conférences en histoire ancienne à l'université d'Evry Val d'Essonne.

Autrice de « Athènes, histoire d'une cité entre mythe et politique » aux éditions Passés/Composés.



