Un Jour dans l'Histoire : Les puritains sur Auvio

13h20 : Les puritains



Nous sommes en juillet 1620 à Plymouth, au sud-ouest de Londres.

Embarquons-nous à bord du Mayflower, un vaisseau marchand de 90 pieds (càd 27,43 m) par 180 tonneaux (ou 2,83 m3)

A son bord il y a une centaine de passagers, équipage compris.

Parmi eux se trouvent 35 dissidents anglais, c'est ainsi que l'on nomme les protestants qui ont fait sécession de l'Eglise anglicane.

Fuyant les persécutions de Jacques Ier, ils partent à la recherche d'un endroit pour pratiquer librement leur religion.

Cap sur le Nouveau Monde.

La plupart des passagers viennent de milieux modestes, ce sont des petits fermiers, des artisans... qui adhèrent aux principes puritains.

Les puritains qui souhaitent débarrasser l'Eglise d'un cérémonial perçus comme trop catholique, ils veulent pousser plus loin la Réforme, ce qui leur a valu beaucoup d'ennuis, notamment avec la cour et le clergé.

Deux mois après leur départ, les occupants du Mayflower débarquent donc en Nouvelle Angleterre et fondent la colonie de ... Plymouth, premier établissement puritain des futurs Etats-Unis d'Amérique.

D'autres puritains quitteront l'Europe au cours des années suivantes et seront aux origines, par exemple, de la ville de Boston.

Animés d'un idéal communautaire, ils vont créer une société homogène et mettre en pratique leur projet religieux et politique.

L'idéal communautaire puritain sera défini par John Winthrop dans un sermon appelé ¿Un modèle de charité chrétienne¿, Winthrop y insiste sur la nécessité absolue de l'unité des puritains.

¿Nous devons nous considérer comme une cité sur la colline, affirme-t-il, le regard de tout le monde se porte sur nous.¿

Dans quel mesure ce texte va-t-il influencer la culture américaine ?

Que reste-t-il aujourd'hui de cet idéal ?

Retour aux origines du puritanisme...



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.



14 heures : Les quatre sites miniers majeurs en Belgique



L'exploitation charbonnière est à l'origine du développement économique de la Wallonie et a contribué à faire de la Belgique du 19ème siècle une grande puissance industrielle. Le charbon a marqué les paysages, les populations et a cultivé une identité singulière.

Témoins de l'expérience industrielle en Wallonie, 4 sites majeurs ont été reconnus en 2012, patrimoine mondial par l'Unesco. Retour en 4 épisodes sur ces sites chargés d'histoire, reconvertis aujourd'hui en lieux de mémoire et de culture.



Ce lundi, on s'intéresse au site de Blegny-Mine avec son directeur, Jacques Cruls au micro de Yasmine Boudaka

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire