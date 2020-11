Un Jour dans l'Histoire : Alain Rey sur Auvio

Alain Rey



Auteur de nombreux ouvrages, historien, amateur d'art et de gastronomie, chroniqueur à la radio, le lexicographe et lexicologue est mort le 30 octobre dernier à l'âge de 92 ans.

On le retrouve à travers plusieurs archives de la Sonuma





Monumental : La ville de Philadelphie



Philadelphie, "la cité de l'amour fraternel", est le berceau de l'histoire américaine.

Première capitale du pays, c'est à Philadelphie qu'eut lieu la Déclaration d'Indépendance des États-Unis, ainsi que la signature de la Constitution américaine.

Histoire de cette métropole culturelle chargée d'histoire avec David Giband, géographe et professeur d'urbanisme à l'Université de Perpignan.

