Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Quand la Belgique industrielle rayonnait



Nous sommes le 22 avril 1863 à Seraing.

C'est ici, où résidèrent les princes évêques de Liège, que se produit un événement qui constituera une révolution dans l'histoire des techniques, en Belgique.

Le prodige se déroule dans une de plus grandes entreprises industrielles de la région : la Société John Cockerill.

C'est jour-là, en effet, que dans le pays, la fonte est affinée en lui appliquant un nouveau procédé : celui de Bessemer qui permet de produire de l'acier.

Avec cette technique, nous allons quitter progressivement l'ère du fer et entrer dans une autre dimension.

Dès la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, la jeune nation entame une période faste et finit par constituer l'une des premières puissances industrielles au monde.

Elle se distingue particulièrement avec sa sidérurgie, occupant le podium aux côtés du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Quelles sont les étapes essentielles de cette excellence ?

Qui en sont les principaux acteurs ?



Invité : François Pasquasy, ingénieur civil métallurgiste et historien, collaborateur scientifique de la faculté de Philosophie et Lettres de l'ULiège.



14 heures : L'histoire du rock en Chine 1/2



Depuis l'ouverture de ses frontières, après la mort de Mao en 1976, la Chine a vu naitre des (moins en moins) petites communautés de musiciens et de musiciennes qui explorent le rock et l'utilisent comme exutoire. Des textes politiques engagés de Cui Jian, le père du rock chinois, qui mènent aux manifestations étudiantes du printemps 89, aux chroniques du quotidien des musicien.nes punks désœuvrés des quartiers pauvres de Pékin, c'est une histoire qui, à l'image du pays, enchaine les chapitres à une vitesse folle. Les générations, celle de la révolution culturelle, celle de l'enfant unique, celle d'internet ou encore celle de la surconsommation, se suivent sans se ressembler, entrainant les musiques alternatives dans des espaces inexplorés, avec comme dénominateur commun, un désir d'empowerment.



Invitée de Jonathan Remy, Coraline Aïm, autrice du livre « Red Flag, une histoire du rock chinois », parut aux éditions Le mot et le Reste.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire