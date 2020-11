Un Jour dans l'Histoire : Le roi Arthur, entre la légende et l'histoire sur Auvio

13h15: Le roi Arthur, entre la légende et l'histoire



Nous sommes aux environs de 830, dans le nord-ouest du pays de Galle, dans ce qui est, alors, le puissant royaume de Gwynedd. La situation est tendue avec les Anglo-Saxons qui sont établis dans les deux tiers de l'île de Bretagne. C'est à cette époque qu'un auteur, resté anonyme, compose, en latin, une « Histoire des Bretons » (Historia Brittonum). On peut y lire : « En ce temps-là, les Saxons s'affermissaient et croissaient en nombre dans la Bretagne. Après la mort de Hengest, Octha, son fils, quitta les régions septentrionales pour le royaume des gens du Kent, et de lui descendent les rois des gens du Kent. Alors Arthur lutta contre eux en ces jours-là, aux côtés des rois des Bretons, mais lui-même était chef des batailles. »

L'auteur énumère ensuite une série de combats, jusqu'au douzième qui, écrit-il, « eut lieu sur le mont de Badon: là, 960 hommes tombèrent en une journée par la seule charge d'Arthur, et personne ne les abattit que lui seul. Et de toutes les batailles, il sortait vainqueur. »

Dès les tout premiers textes, l'histoire et la légende du roi Arthur se confondent. Singulier parcours que celui de ce guerrier devenu l'un des plus grands mythes de l'Occident.

La question est simple : le roi Arthur a-t-il existé ?

La réponse... est un peu plus compliquée.



Invité : Alban Gautier, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Caen Normandie, auteur de « Le roi Arthur » ; éd. PUF.



14 heures : Monumental - Le site antique de Mycènes



Mycènes, capitale légendaire d'Agamemnon où fut organisée la conquête de Troie, est un site archéologique majeur de la Grèce.

Des ruines plus qu'imposantes évoquent une grandeur passée. On peut y voir par exemple, la citadelle qui se trouve en haut d'une colline dans un paysage de toute beauté.



Histoire de cette cité avec Julien Beck archéologue, chargé de cours à l'Université de Genève au micro de Joanne Dussez, notre partenaire à la Première radio Suisse

