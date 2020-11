Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Ambroise de Milan : l'un des quatre pères de l'Eglise, inventeur de la cité Chrétienne



Nous sommes le 4 avril 397, aux premières heures du samedi saint, à Milan.

C'est une foule qui accompagne, dans une basilique où l'on donna le baptême à des petits, le corps d'Ambroise, évêque de la cité Lombarde.

On raconte qu'un très grand nombre d'enfants baptisés le virent et dirent qu'il était assis sur un trône, dans sa chaire , et d'autres le montraient du doigt à leurs parents dans sa promenade...

Certains ajouteront encore qu'ils voyaient une étoile au-dessus de son corps.

Ambroise élu évêque, vingt ans plutôt, à l'époque où Milan est l'une des capitales de l'Empire romain.

Saint patron de la ville, l'homme n'a cessé de hanter son histoire.

Il est l'un des quatre pères de l'Eglise occidentale, instaurant une séparation nette entre ceux qui croient au Christ et ceux qui n'y croient pas.

Luttant contre l'hérésie, opposant la ville et le palais, le peuple et la cour.

Il est l'inventeur de la cité chrétienne, de la ville comme lieu de mémoire.

Qui est Ambroise de Milan ?

De quelle manière sa pensée a-t-elle traversé les siècles ?

C'est ce que nous allons voir...



Invité : Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France.

Auteur de : « La Trace et l'Aura - Vies posthumes d'Ambroise de Milan » Editions du Seuil



14 heures : « Les Enfers d'Henri-Georges CLOUZOT » 2/3



Fils de libraire, Henri-Georges Clouzot officie, début des années 30, comme journaliste, chansonnier, il écrit des livrets pour des opérettes et réalise un court-métrage avant de se rendre à Berlin comme réalisateur des versions françaises de films de la UFA. C'est là qu'il fit la connaissance de Fritz Lang et Anatole Litvak ... d'où, sans doute, l'influence évidente de l'expressionisme du cinéma allemand dans ses films à venir.

De retour à Paris, il sera scénariste d'une vingtaine de films réalisés entre autres par Carmine Gallone, Jacques de Baroncelli, ou encore Anatole Litvak.

A partir de 1941, il écrira deux scénarios pour la « Continental » (société de production cinématographique française financée et dirigée par l'occupant allemand) : « Le Dernier des six » de Georges Lacombe (1941) et « Les Inconnus dans la maison » d'Henri Decoin (1942), avant de passer lui-même à la réalisation d'une 15aine de films (dont un film à sketches et deux films inachevés) entre 1942 et 1968 : L'assassin habite au 21, Le Corbeau,Quai des Orfèvres, Manon, Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, Le Mystère Picasso, Les Espions, La Vérité, La Prisonnière.

Henri-Georges Clouzot sera condamné, à la libération, à deux ans d'interdiction d'exercer son métier suite à son passage par la Continental et à « l'affaire du Corbeau » (considéré par certains comme un film pro-allemand ayant pour vocation de décrire les tares de la nation française ...).



L'invitée de Jean-Louis Dupont est Chloé Folens, Doctorante en histoire du cinéma 2 et l'autrice de deux ouvrages :

« Le mystère Clouzot », paru aux Editions Lienart et de la Cinémathèque française, Paris, 2017

« Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot », paru dans la Collection Cinéma des Editions Vendémiaire, Paris,2017

