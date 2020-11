Un Jour dans l'Histoire - Chronique : L’Homme au doigt coupé – Histoire d’un traître (5/5) sur Auvio

Cinquième et dernier épisode de la Série ‘L’Homme au doigt coupé – Histoire d’un traître » écrite et réalisée par Eric Loze. A la libération, en septembre 1944, Dezitter fuit avec ses complices en direction des Pays-Bas avant de rejoindre l’Allemagne. Il sait qu’il n’a pas intérêt à rester en Belgique. Depuis plusieurs mois déjà, de nombreux résistants le recherchent pour lui faire payer ses crimes et ses trahisons., A la fin de la guerre, en mai 1945, Dezitter demeure introuvable. La Sûreté de l’Etat se lance à se recherche dans une Allemagne dévastée. Un indice permettra de le reconnaître sans aucun doute : il lui manque deux phalanges à l’auriculaire de la main droite. Les enquêteurs parviendront-ils à mettre la main sur celui que tout le monde appelle ‘l’homme au doigt coupé’ ?