Un Jour dans l'Histoire : "Louis Jourdan, le dernier french lover" sur Auvio

13h20 : Louis Jourdan, le dernier french lover

Nous sommes au milieu des années quarante, dans la Mecque du septième art. Sur une coupure de presse, parmi des milliers d'autres : on peut lire « Le plus beau regard d'Hollywood appartient à la France, c'est le regard de Louis Jourdan ». Un regard qui fera beaucoup plus pour la carrière de l'acteur français que son réel talent, à son grand regret. Repéré par le grand producteur David O.Selznick, Jourdan va tourner avec Hitchcock, Ophüls, Minnelli, ... Il donnera la réplique à Elisabeth Taylor, Gregory Peck, Grace Kelly et James Dean qui l'insupportera au plus haut point. Malgré ou à cause de « Lettre à une inconnue » ou encore « Gigi », Louis Jourdan restera un éternel « french lover ».

Invité : Olivier Minne. « Le dernier french lover d'Hollywood » Editions Séguier.



13h45 : La Belgique en Antarctique :

Evocation de deux grandes expéditions belges en Antarctique, la première, effectuée en 1897-98 par le capitaine Adrien de Gerlache, racontée par Georges Pradez et commentée par Gaston de Gerlache, fils d'Adrien. La seconde, en 1957-58, menée par ce même Gaston de Gerlache, au micro de Luc Beyer en 1991



14 heures : L'Homme au doigt coupé - Histoire d'un traître (4/5)

Quatrième épisode de la Série `L'Homme au doigt coupé - Histoire d'un traître » écrite et réalisée par Eric Loze. De 1940 à 1944, lors de ses activités au sein du contre-espionnage allemand, Prosper Dezitter s'entoure de nombreuses femmes qu'il aime séduire pour mieux les utiliser, les abuser puis, le cas échéant, les éliminer. Il y a d'abord sa maîtresse Florentine GIRALT, son âme damnée qui l'accompagne sans sourciller dans toutes ses trahisons, ses mensonges et ses dénonciations. Charmeuse et manipulatrice, Florentine ira jusqu'à utiliser sa meilleure amie pour infiltrer et démanteler un réseau de résistants. Il y a également d'autres femmes, résistantes, patriotes, envoûtées puis trahies par Dezitter. Persuadées qu'il est un agent britannique, elles lui confient leurs secrets de bonne foi, avant d'être arrêtées et déportées.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire