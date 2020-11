Un Jour dans l'Histoire - Invité : Louis Jourdan, le dernier french lover sur Auvio

Nous sommes au milieu des années quarante, dans la Mecque du septième art. Sur une coupure de presse, parmi des milliers d’autres : on peut lire « Le plus beau regard d’Hollywood appartient à la France, c’est le regard de Louis Jourdan ». Un regard qui fera beaucoup plus pour la carrière de l’acteur français que son réel talent, à son grand regret. Invité : Olivier Minne. « Le dernier french lover d’Hollywood » Editions Séguier.