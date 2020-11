Un Jour dans l'Histoire - Invité : La galanterie : bien plus qu’une affaire mondaine ? sur Auvio

Nous sommes au début du dix-neuvième siècle. Dans ses « Causeries du lundi », Sainte-Beuve, critique et écrivain français, s’intéresse à une personnalité dix-septième siècle, le Chevalier de Méré, représentant du courant galant. Il écrit : « Vous êtes-vous jamais demandé quelle nuance précise il y a entre l’honnête homme et le galant homme ? Invité : Alain Viala, professeur émérite à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et à l’université d’Oxford. « La galanterie – Une mythologie française. » aux éditions Seuil, coll. La couleur des idées.