Un Jour dans l'Histoire : " La Pompadour, reine du siècle des Lumières" sur Auvio

13h15 : « La Pompadour, reine du siècle des Lumières"

Nous sommes le 14 septembre1745, à Versailles. Jour de la présentation officielle de la nouvelle favorite de Louis XV. Jeanne-Antoinette Le Normand d'Etiolles, née Poisson, provoque une véritable révolution au palais. Rendons-nous compte, la jeune femme est de petite noblesse ! Les mauvaises langues, d'ailleurs, ne tardent pas à parier sur la brièveté de sa faveur. C'est oublier un peu vite son charme, sa jovialité, sa bienveillance mais surtout sa culture et sa très grande intelligence. Amie des philosophes, des hommes de lettres et des sciences, des artistes, la Marquise de Pompadour va, au contraire, s'installer durablement dans le cœur du roi. Si son influence artistique semble, aujourd'hui, incontestée, qu'en est-il de son rôle politique ?

Invitée : Karin Hann « Reine des Lumières » paru aux éditions du Rocher.



13h45 : Decroly : le regard de ses enfants

Ovide Decroly, médecin, psychologue et pédagogue belge, a mis l'enfant au centre de ses observations et de ses recherches. Un reportage réalisé par Françoise Wolf (Journaliste) et Paul Deliens (Réalisateur) en 1971



14 heures : L'Homme au doigt coupé - Histoire d'un traître (3/5)

Troisième épisode de la Série `L'Homme au doigt coupé - Histoire d'un traître » écrite et réalisée par Eric Loze. Derrière le pseudonyme `Capitaine Jackson' ou `Capitaine Willy' se cache Prosper Dezitter.

A l'aide d'alias aux consonnances anglo-saxonnes, Dezitter, agent du contre-espionnage allemand, se fait passer pour un membre des services secrets britanniques. A l'aide de ce subterfuge, il organise de fausses filières d'évasion destinées à capturer des aviateurs britanniques qui se cachent en Belgique.

Lorsque les infortunés aviateurs tombent entre les mains de Dezitter et de ses complices, ils se croient sauvés... à tort. Ils sont en réalité vendus aux Allemands, arrêtés en France lors de leur voyage puis déportés vers de camps de prisonnier ou de concentration.

