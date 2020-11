Un Jour dans l'Histoire : Les aventuriers francophones du Nouveau Monde sur Auvio

13h15 : Les aventuriers francophones du Nouveau Monde



Nous sommes en avril 1565, à Rivière de Mai, au nord-est de la Floride actuelle. La scène que l'on observe nous donne à voir un homme, assez jeune, portant un bonnet, agenouillé au creux d'une pirogue. Il souffle sur un feu. On peut penser qu'il tente de faire cuire du poisson, une pratique qu'il lui aurait été enseignée par les Indiens. Dans l'embarcation, figurent deux autres personnages vêtus d'un simple pagne et coiffés d'un chignon. Ce sont des Timucuas, représentants d'une peuplade d'Amérindiens vivant au sud-est de la Géorgie, au nord-est et centre-nord de la Floride et en Alabama. Le premier, placé à l'avant, rame avec un aviron, la tête tournée vers le sujet agenouillé tandis que l'autre, à l'arrière, de toute évidence, s'apprête à lui asséner un bon coup de hache. Voilà donc ce que l'on peut voir sur une gravure publiée, en 1591, par l'éditeur flamand Théodore de Bry. Une gravure qui fait partie d'une série consacrée à ce que l'on appelle la « Floride française ». La légende indique que notre homme, qui vit là ces derniers instants, se nomme Pierre Gambie, un intrépide qui, avec quelques autres, bien méconnus aujourd'hui, ont forgé les premières rencontres franco-indiennes en Amérique du Nord. Des aventuriers coureurs de bois, des trappeurs, des interprètes, des hommes, la plupart du temps, en quête de fourrures et de richesses. Une Amérique oubliée, absente des livres d'histoire. Partons sur leurs traces...

Invité : Gilles Havard, directeur de recherche au CNRS-France. « L'Amérique fantôme - Les aventuriers francophones du Nouveau Monde » aux éd. Flammarion.



13h45 : Curiosités et anecdotes" en 1963 , Sélim Sasson rencontre Monsieur Bombaerts le 7 fois champion de Belgique de lutte.



14 heures : L'Homme au doigt coupé - Histoire d'un traître (1/5)



Cette semaine, nous vous racontons l'histoire de Prosper Dezitter dans une série de 5 épisodes : « L'homme au doigt coupé - Histoire d'un traître ». Une série écrite et réalisée par Eric Loze.

Dans ce premier épisode, nous faisons connaissance avec Prosper Dezitter : qui était-il avant la guerre ? Quel a été son parcours ? Comment est-il devenu un agent au service de l'Allemagne nazie ?

