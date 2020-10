Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Inoubliable Tsilla Chelton



Nous sommes le 21 juin 1919 à Jérusalem.

C'est là, dans cette ville aux souvenirs ottomans que naît, lors d'un voyage de ses parents français, d'origines juives, Tsilla Chelton.

Après la mort de sa mère, alors qu'elle n'a que six ans, la petite fille suit son père à Anvers.

Durant la guerre, elle quitte la Belgique pour la Suisse.

A la Libération, elle s'installe à Paris.

Et c'est dans la ville lumières que tout commence : elle fréquente les cours du mime Marcel Marceau et monte pour la première fois sur les planches dans une pièce de Roger Blin.

En 1952, elle décroche son premier grand rôle en créant une pièce d'Eugène Ionesco, "Les chaises".

Première d'une longue collaboration avec le génial écrivain d'origine roumaine.

Ainsi, c'est elle qui créera encore ce qui est devenu un classique du théâtre : "Le Roi se meurt".

Comédienne réputée, elle joue aussi bien des œuvres contemporaines de Tardieu et Audiberti que les grands classiques comme Molière ou Shakespeare.

Et c'est Tsilla qui sera le professeur d'art dramatique, au milieu des années 1960, d'une poignée de jeunes gens qui deviendront très célèbres et qui ont pour nom Michel Blanc, Thierry Lhermite ,Gérard Jugnot ou Marie-Anne Chazel.

La gloire, Tsilla Chelton la connaitra tardivement au cinéma, à passé septante ans, ce qui ne l'empêchera pas d'inscrire au panthéon des grands personnages du 7e art, une vieille femme méchante que l'on adore encore détester aujourd'hui : la fameuse Tatie Danielle.

Tsilla Chelton a tiré sa révérence le 21 juillet 2012, à l'âge de 94 ans.

Elle était une artiste humble et exigeante, toute dévouée à son art.



14 heures : Monumental : Le temple de Louxor



Edifiée sur l'ancienne cité antique de Thèbes, la ville de Louxor compte de nombreux monuments dont le célèbre temple de Louxor.

Autrefois, ce temple était relié à celui de Karnak par une allée de Sphinx et il était le point de départ des processions des barques sacrées qui avaient lieu pendant les fêtes d'Opet.

Son histoire avec l'égyptologue Florence Maruéjol.

